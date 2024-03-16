Запад не признает Путина, но «будет к нему ходить, когда припечет»

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Европарламент официально заявил, что не будет наблюдать за избирательным процессом в России и комментировать ни сам процесс, ни его результаты. В то же время страны ЕС планируют опубликовать 18 марта совместное заявление по итогам голосования за президента в России.

Беглый адвокат ЮКОСА иноагент Владимир Пастухов считает, что это свидетельствует о том, что большинство стран Запада не признают Владимира Путина избранным президентом. Он полагает, что триггером этого процесса стала смерть уголовника-экстремиста Алексея Навального в тюрьме.

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За непризнание выборов ратует вся беглая российская оппозиция, но сам Пастухов не придает этому демаршу большого значения. Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это абсолютно все пиар. Это будет как пощечина. Какие-то послы будут ходить. Но когда припечет, приедут к непризнанному. Для меня это все игры. Он есть, и от того, что мы его не замечаем, он не исчезнет», – сказал Пастухов.

Он признался, что не видит разницы в степени легитимности Владимира Путина и председателя КНР Си Цзинпина.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель демонстративно «поздравил» Путина с победой на выборах, сославшись на предсказуемость их результата. Этот демарш вызвал резкую отповедь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Нормальные люди ждут окончания выборов, а потом комментируют их итоги. Но то нормальные люди, а не нынешние еврочиновники/натовцы. Видимо, «западники» решили взять реванш за свой позор 2016 года, когда они ринулись до окончания выборов президента США поздравлять Клинтон, а в итоге выиграл Трамп. Теперь они хотят показать свою осведомлённость и щегольнуть точным прогнозированием, но признать единство России не могут, иначе придётся расписываться в собственном проигрыше. Кстати, раз такие «умные» и видят всё наперёд, то зачем собирают деньги «на помощь Украине»? Ведь результат предсказуем», – написала Захарова в тг-канале.

При этом посол ЕС в России Ролан Галараг в интервью RTVI заявил, что в политике ЕС по отношению к России мало что изменится после подведения итогов выборов.

«Исходя из того, что я слышу, очень мало изменений ожидается по результатам этих выборов. Так что я не думаю, что вы увидите большие изменения в политике ЕС», – сказал Галараг.