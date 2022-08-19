«Запад не простил России разгром Третьего рейха» – Фурсов

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Владимир Гладков )

Гитлеровская «Майн кампф» приобрела сегодня стараниями швейцарского экономиста и бизнесмена Клауса Шваба вместе с его единомышленниками высокоэффективный практический характер.

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Об этом в эфире «Metametrica» высказался российский историк, директор центра стратегического анализа Андрей Фурсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дело в том, что «коричневая» идея в современном мире работает на создание строя, которое отрицает человеческое в человеке. В этом отношении, Гитлер пришел рано. У него не было технических средств, чтобы превратить человека в скотину. Когда он говорил «Я освобождаю вас от совести», у него не было того, что есть у Шваба и компании – чипов, воздействия на человеческий мозг», – сказал эксперт.

«Почему книги Шваба страшнее «Майн кампф»? «Mайн кампф» – это о создании некого геополитического мирового порядка, очень старого. Уход в неоязычество, отрицание христианства… Эти, кстати, тоже его отрицают, но у них есть технические средства сделать то, чего не было у Гитлера. Вообще, все эти люди сейчас пытаются взять у России реванш за поражение Третьего рейха, потому что тот Рейх который они хотят создать – прямое продолжение гитлеровского Рейха, но средством является ультраглобалистская революция а-ля троцкизм», – считает Фурсов.