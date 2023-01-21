«Запад не разрешает ВСУ разгромить Россию» – украинский военный эксперт

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Киевское командование находится в полной зависимости от решений американцев и британцев, которых никак не получается убедить в том, что победа Украины может наступить только после уничтожения правящего режима в России.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины теперь определённый вызов, прежде всего, для военного командования, для генерала Залужного и тех, кто с ним. Вызов такого плана, что-либо Украина сделает упреждающий удар с контрнаступлением и сметёт всё, либо нужно ждать в обороне, ждать их нашествия нового и тогда уже обороняться. И это всё находится в зависимости от решений в Вашингтоне, Берлине, Лондоне, в полной зависимости. И что нужно делать Украине для того, чтобы сделать упреждающий ход? Нужно убедить Запад. Проблема Запада в чем? Чем ближе украинская армия к разгрому российских войск, тем больше Запад этого боится. То есть чем ближе Киев приближает победу, справедливую, потому что они – захватчики пришли к нам с войной, тем больше боится Запад», – пожаловался киевский эксперт.

По его словам, Украина должна сделать всё, чтобы убедить Запад уничтожить российское правительство.

«И теперь все усилия направлены только на одно единственное: Запад должен принять решение ликвидировать режим Путина. Не сохранить лицо, не сохранить в каком-либо виде его, а именно ликвидировать режим Путина», – объяснил Бадрак.