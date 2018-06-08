08.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Запад не разрешит Украине атаковать Донбасс во время ЧМ-2018

Проведение Чемпионата мира по футболу в России не помешает Москве адекватно отреагировать в случае атаки Украины на республики Донбасса.

Об этом в эфире программы «Процесс» на телеканале «Звезда» заявил заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что большой провокации киевский режим не устроит. Не от того, что он миролюбивый, а от того, что ему не разрешат. Если не пошли на крупную военную провокацию перед президентскими выборами, значит не смогли. А сейчас устраивать, во время Чемпионата мира, тогда все прекрасно поймут, кто виноват – это первое. Второе, думать, что Россия ради того, чтобы здесь всё прекрасно прошло, капитулирует и сдаст Донбасс в случае атаки на него – просто смешно, это абсолютно нереально. Поэтому, выгод Западу от этой провокации не будет никаких, вред – будет», – считает политолог.

«Поэтому, я думаю, что будет, как и сейчас, конфликт низкой интенсивности. Ежедневно будут убивать по несколько человек, чем и занимается киевский режим. Два-три человека почти каждый день убивают в Донбассе», – добавил Игорь Шишкин.