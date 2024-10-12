Запад не рискнет перекрыть Датские каналы для российской нефти

Елена Острякова.  
12.10.2024 16:17
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Санкции, Украина, Энергетика


Запад исчерпал свои возможности по ведению экономических санкций против России.

Об этом экономист-иноагент Сергей Алексашенко заявил бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад исчерпал свои возможности по ведению экономических санкций против России. Об этом экономист-иноагент Сергей...

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«Можно попытаться перекрыть каналы доступа российской нефти через Балтийское море, но тогда мировой рынок лишится 3-4% нефти, и цены взлетят. Нефтяной кризис 1973 года покажется цветочками. Поэтому никаких ограничений ввести уже невозможно», – сказал Алексашенко.

Он прогнозирует, что в случае перекрытия Датских каналов мировая цена на нефть подскочит до 150-250 долларов за баррель.

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