Запад не скрывает цель расчленения России

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После победы Украины Россия разделится на тридцать с лишним государств, потеряет статус ядерной державы и лишится прав на разработку недр.

Такие цели декларируют в Европарламенте, напомнила в эфире «Первого севастопольского» руководитель Центра политических исследований и гражданского просвещения, доцент СевГУ Наталья Демешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время Европарламент принимает достаточно любопытные, на мой взгляд, резолюции. В частности, в феврале 2024 года они приняли резолюцию, которая была связана со смертью Навального. И в данном документе интересны скрытые смыслы: понятно, что якобы в смерти оппозиционера виновато действующее правительство, но из этого следует необходимость деимпериализации, деколонизации и рефедерализации России. Вот эти тезисы, на мой взгляд, заслуживают особого внимания. По сути, они заявляют о том, что готовят распад Российской Федерации», – отметила она.

Само расчленение РФ обсуждают на так называемом «форуме свободных народов пост-России» с участием оппозиционеров, мигрантов и представители коллективного запада. В частности, один из форумов проходил в здании Европарламента, где были сделаны заявления, связанные с распадом Российской Федерации.

«Ставка делается на многонациональный состав нашего государства, стремятся всячески раскачать национальный вопрос. А поскольку на протяжении различных исторических эпох действительно национальный вопрос действительно играл важную роль как в формировании внутриполитических кризисов, так и в распаде государства Россия, будь то Российская империя или Советский Союз, такие заявления и резолюции достаточно показательны и дают понять, какие скрытые планы и уже не скрытые реализовывает коллективный Запад», – подчеркнула Демешко. Сводится все к тому, что необходимо лишить Россию ядерного оружия, природных ископаемых и разделить на тридцать с лишним государств, которые будут существовать «после победы Украины в противостоянии с Россией».