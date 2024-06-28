Запад не смог заменить русскую классику в своих театрах – хореограф Полунин

Анатолий Лапин.  
28.06.2024 16:43
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Запад, Культура, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Никакие санкции не смогли вытеснить русскую классику из западных театров. Публика просто не воспринимает новые спектакли и предпочитает уже полюбившиеся представления.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил известный российский артист балета, и.о. ректора Академии хореографии Севастополя Сергей Полунин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие санкции не смогли вытеснить русскую классику из западных театров. Публика просто не воспринимает...

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«Любую возьми европейскую страну, главный театр, она будет держаться на такой классике, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и так далее. В Америке 75% продаж – это «Щелкунчик», но американцы более умные, они не так сильно уничтожали русское – больше Европу напрягали, и Европа, Латвия, Польша попытались это сделать, но другу другу они задавали вопросы: «А как вы это собираетесь сделать?».

Потому что зритель на новое хуже ходит. В Киеве том же, где либо, ходят на классику. Это основа основ: «Жизель», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и так далее. Они как раз написаны композитором русским – Чайковский, Прокофьев и так далее», – отметил он.

«И они поняли, что это невозможно сделать – зритель не будет ходить в театр, ему неинтересно смотреть новое… Фундамент у всех одинаковый в классической индустрии – не частной, а именно государственной», – заключил Полунин.

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