Запад не смог заменить русскую классику в своих театрах – хореограф Полунин

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Никакие санкции не смогли вытеснить русскую классику из западных театров. Публика просто не воспринимает новые спектакли и предпочитает уже полюбившиеся представления.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил известный российский артист балета, и.о. ректора Академии хореографии Севастополя Сергей Полунин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любую возьми европейскую страну, главный театр, она будет держаться на такой классике, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и так далее. В Америке 75% продаж – это «Щелкунчик», но американцы более умные, они не так сильно уничтожали русское – больше Европу напрягали, и Европа, Латвия, Польша попытались это сделать, но другу другу они задавали вопросы: «А как вы это собираетесь сделать?». Потому что зритель на новое хуже ходит. В Киеве том же, где либо, ходят на классику. Это основа основ: «Жизель», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и так далее. Они как раз написаны композитором русским – Чайковский, Прокофьев и так далее», – отметил он.

«И они поняли, что это невозможно сделать – зритель не будет ходить в театр, ему неинтересно смотреть новое… Фундамент у всех одинаковый в классической индустрии – не частной, а именно государственной», – заключил Полунин.