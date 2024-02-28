Запад не сможет догнать и обогнать Россию по производству боеприпасов – беглый либерал-экономист

Анатолий Лапин.  
28.02.2024 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Запад в ближайшее время не сможет даже догнать Россию по производству боеприпасов, не говоря уже о том, чтобы обогнать ее.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист и нацпредатель Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад в ближайшее время не сможет даже догнать Россию по производству боеприпасов, не говоря...

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Илларионов раскритиковал помпезное открытие оружейного завода в Германии, высмеяв мизерные объемы производства, на которые он сможет выйти спустя несколько лет.

«Мы же все это слышали, что они нам обещали, что они нам поставят миллион артиллерийских снарядов 150-миллиметрового калибра в Украину. И потом говорят: «Знаете, не получается». Ну конечно, если они сокращают военные расходы, расходы на закупки любых снарядов, любой амуниции, то почему они длолжны увеличиваться?
Пару недель назад состоялось торжественное открытие завода «Рейнметал» по производству 150-миллиметровых снарядов в Нижней Саксонии. На открытии присутствовал канцлер Шольц… и соответствующие люди рассказывали, как все будет здорово и так далее. Знаете, какая производительность завода? Во-первых, его надо построить – год нужен для строительства. После того, как он будет построен, в течение года будет произведено 80 тысяч снарядов, через год будет 120 тысяч. А Россия сколько произвела? Они произвели точно больше двух миллионов…

Прошло два года войны – это не 25-е февраля и не 25-е марта 22-го года. Прошло два года войны – и с огромной помпой, со всеми церемониями на самом высоком уровне, это беспрецедентное явление, первое событие такое за эти два года, канцлер крупнейшей, мощнейшей, экономически сильнейшей страны в Европе участвует в церемонии закладки завода, который будет через два или три года производить 120 тысяч, а Россия уже провела перевод экономики на военные рельсы и уже производит минимум два миллиона снарядов.

По оценкам разведывательных служб, которые опубликованы, в этом году – она произведет не менее двух с половиной миллионов снарядов, и это считается нижней оценкой», – заключил Илларионов.

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