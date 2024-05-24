Запад не станет вызволять Санду из тюрьмы, как наплевал на Саакашвили – молдавский журналист

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Пример Саакашвили должен послужить уроком для Майи Санду, Игоря Гросу, Дорина Речана и им подобных. Сколько веревочке ни виться, а конец будет и для них. Они тоже не вечные. Запад их точно так же сольет, как и Саакашвили.

Об этом написал в своём телеграм-канале ветеран молдавской журналистики, экс-кандидат в президенты Республики Молдова Дмитрий Чубашенко, комментируя отклонение Европейским судом по правам человека жалобы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в адрес своего собственного государства.

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«Саакашвили был любимцем Запада, который носился с ним, как с писаной торбой. Теперь Саакашвили сидит в грузинской тюрьме, и даже Страсбургский суд подтверждает, что сидит он там по делу, а не просто так», – отметил Чубашенко.

По его словам, судить Санду и ее сподручных есть за что, и если они тоже сядут в тюрьму, то только и останется им, что писать жалобы в ЕСПЧ, а тот будет эти жалобы отклонять.

«Но, чтобы это понять, надо обладать хотя бы минимальными умственными способностями. У нынешних молдавских руководителей интеллект полностью отсутствует. Они не в состоянии осознать, что могут последовать по пути Саакашвили. Это выше их когнитивных способностей», – резюмировал журналист.