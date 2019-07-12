Запад не успел завершить грандиозную операцию по переформатированию советского сознания

12.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин остановил самую грандиозную спецоперацию в истории по переформатированию сознания целого поколения.

Об этом в эфире канала «POLITICAL EPOPEE» заявил российский политолог и публицист Михаил Леонтьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все рождённые в Советском Союзе должны иметь право на автоматическое принятие российского гражданства. Если бы это было тогда, в начале 2000-х – 2005-м, картина была бы радикально другая. Это и есть наша мягкая сила, на самом деле», – отметил в ходе дискуссии радиоведущий.

«Проблема такая, что если вы не боритесь за поколение людей, то вы рано или поздно столкнётесь с необходимостью этих людей убивать. Как мы уже столкнулись и в Грузии, и на Украине…

То, что в Грузии есть слой людей, испытывающих эмоционально искреннюю ненависть к России, имеющие в голове какую-то абсолютно выращенную картину отношений своей страны и своего народа с Россией – и не только в Грузии, и не только на Украине, и не только в Молдове, но и в Казахстане, и в Белоруссии – то есть, мы ничего не делали в течении даже целого «поколения плюс», дав возможность нашим противникам провести самую грандиозную операцию в истории», – заявил эксперт.

«Я таких операций по управлению сознанием, наверное, не приведу в истории человечества – переформатировать сознание поколения, полностью стерев из него (а стереть ты можешь только таким образом, когда никто не пытается воспроизвести) те матрицы, которые его образовывали до того. В Грузии это наиболее заметно, потому что грузинская элита и грузинская культура далеко до советского времени строилась на русофильском основании, начиная не просто с добровольного вступления, Грузия умоляла Россию и умалила.

То же самое должно было произойти и в России, и происходило, на самом деле. Спасибо Владимиру Владимировичу, вот это он пресёк. Хотя, следы остались, есть категории, но вот массового переформатирования сознания, стирания каких-то базовых матриц исторической идентичности нет и не будет», – добавил Михаил Леонтьев.