Запад не в состоянии победить Россию руками украинцев

Олег Кравцов.  
27.02.2024 09:39
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Запад, Политика, Россия, Украина


Победа Украины над Россией невозможна, но при этом Запад, оказывающий поддержку Киеву, не желает начинать мирные переговоры.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил исландский обозреватель, эксперт по международным отношениям Хаукур Хаукссон.

Победа Украины над Россией невозможна, но при этом Запад, оказывающий поддержку Киеву, не желает...

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Он уверен, что стратегия Запада по Украине, нацеленная на нанесение РФ поражения на поле боя, зашла в тупик.

«На Западе предпринимают отчаянные шаги ради того, чтобы Россия не победила на Украине, но надо понимать, что победы Украины не будет. Западные страны уже опустошили свои склады с боеприпасами, военной техникой и амуницией. Все их надежды так и остались «воздушными замками». Но что самое интересное, никто на Западе не хочет начинать мирные переговоры», – сказал Хаукссон «Известиям».

А немецкий политолог Александр Рар отмечает, что на Западе есть консенсус относительно того, что Украине необходимо помогать.

«Но возникает вопрос — что такое помощь Украине и в какой мере она должна быть оказана. Есть страны, которые, видимо сейчас, готовы послать на Украину войска. По крайней мере, об этом говорят.

Но это может грозить эскалацией конфликта и прямым столкновением НАТО с Россией. А, например, канцлер Германии Олаф Шольц этого не хочет, но насчет Великобритании и стран Восточной Европы — сказать точно нельзя», – говорит Рар.

По его мнению, западные лидеры оказались перед серьезной дилеммой: либо дальше поставлять Киеву всё новые вооружения, что не меняет ситуацию на поле боя, либо направлять собственные вооруженные силы.

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