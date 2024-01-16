Запад не верит в сухопутное наступление ВСУ и будет давать ей дальнобойное оружие – Карасев

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Запад не видит перспектив для успешного наступления украинских формирований на земле.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVЕ» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, захватить Крым или Донбасс ВСУ не могут, но даже если бы это произошло, то Украина получила бы огромное количество нелояльного населения, что ослабило бы ее еще больше.

«Помощи больше не будет, но ее не будет и меньше. Во-вторых, помощь будет, но больше характера не наземных наступательных операций для того, чтобы военным путем деоккупировать, а, скорее, для того, чтобы наносить вред врагу – это дальнобойные ракеты, к примеру, ракетные обстрелы. В-третьих, на сегодня наши западные партнеры и союзники исходят из того, чтобы в ближайшее время, лет несколько, у нас нет военных возможностей деоккупировать эти территории – Крым и Донбасс», – сказал эксперт.

«Более того, сейчас нам подсказывают на более высоком уровне, судя по материалам той же западной прессы, например, почитайте замглавного редактора Spectator от 8 января этого года, который пишет, что даже если Украина освободить в ближайшее время территории, например, Донбасс, это усилит безопасность Украины или наоборот ослабит, учитывая то, что там живут много антиукраинских, нелояльных Украине людей. Они будут сопротивляться. 130 тысяч сегодня в российской армии воюют мобилизованных со всех оккупированных и аннексированных территорий», – заявил Карасев.