Запад не верит в успех операции по захвату Крыма – экс-министр обороны Украины

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Страны западного блока не будут помогать киевскому режиму в атаке на Крым, потому что понимают всю сложность такой военной операции и не верят в успех захвата полуострова.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась, существует ли на Западе какой-либо консенсус касательно захвата ВСУ Крыма.

«Консенсуса нет. Абсолютное большинство западных политиков, аналитиков и журналистов не видят освобождение Крыма как реалистичную перспективу. Причём это абсолютно точно. То есть, нам надо их уговаривать, убеждать, ставить перед фактом, искать разные аргументы. Для нас это достаточно серьёзный вызов, потому что они не видят это реалистичным по ряду причин», – сказал экс-министр.

Он отметил, что Запад не верит в возможность военного захвата Крыма, а также опасается того, что могут устроить зашедшие на полуостров неонацисты.

«В первую очередь – сделать это будет очень сложно. Потому что там будут собраны значительные силы для предотвращения возвращения его военным путём под украинскую власть. Второе – это интеграция Крыма. Является довольно проблемной историей. Хотя сейчас ведутся достаточно серьёзные работы. Главная их проблема – это сложность такой военной операции. Они не понимают её реалистичность, её последствия с точки зрения эскалации», – подытожил Загороднюк.