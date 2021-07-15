Запад не видит Украину ни в Евросоюзе, ни в НАТО

15.07.2021, Москва, Владимир Гладков

В Германии считают, что на Украине нет проукраинской политики, а потому это государство как несамостоятельное образование не может быть членом ЕС или НАТО.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton.tv-2» заявил политический обозреватель из Швейцарии Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в немецкой прессе или на телевидении, или где-то ещё обсуждается ситуация в Украине и её политические движения или отдельные деятели, что случается крайне редко, что в немецкой прессе вообще обсуждается Украина, то там жёстко ведётся раздел. В Украине есть за российскую сторону политики и политические партии, и есть – за западную», – заявил эксперт.

«То есть нет ни одного журналиста, эксперта кто мог бы освещать, происходящее в Украине с точки зрения выгодности этого для Украины. То есть Запад не рассматривает Украину как реального кандидата в ЕС, как реального кандидата в НАТО, и по всем остальным моментам», – рассказал Песке.