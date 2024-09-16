Запад не выполняет обязательства по комплектованию бригад ВСУ – Зеленский

Анатолий Лапин.  
16.09.2024 09:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Украина


Западные партнеры Украины не выполняют обязательства по комплектованию новых бригад ВСУ. Об этом, выступая на проводимой в Киеве «Ялтинской европейской стратегии» заявил президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зеленский пожаловался на то, что месяцами идут разговоры о таком комплектовании, но Запад лишь отвечает, что «работает над этим».

Западные партнеры Украины не выполняют обязательства по комплектованию новых бригад ВСУ. Об этом, выступая...

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«Мы уже месяцами говорим с партнерами о комплектовании наших бригад. Я благодарю всех лидеров, все государства, которые взяли на себя обязательства и действительно их своевременно выполняют.

Но, честно говоря, мы еще далеки от полного выполнения того, о чем договорились давно. Когда напоминаешь об этом на переговорах, очень непросто снова слышать: «Мы занимаемся этим, мы работаем».

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