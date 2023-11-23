Запад не задумываясь сменит Зеленского – Бондаренко

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Запад не будет даже задумываться над сменой украинского руководства, если ему понадобится заставить официальный Киев подписать какие-либо договоренности с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бондаренко, уступки России со стороны Украины будут, если это потребуется ключевым игрокам.

«Если на каком-то этапе возникнет ситуация, в которой основные ключевые игроки не будут видеть выход из этой ситуации, кроме как переговорный процесс, с возможными уступками со стороны Украины, неким компромиссам в переговорах с Россией, и Зеленский будет при этом дальше говорить о том, что он ни при каких обстоятельствах не пойдет на подписание, значит, подписывать это будет не Зеленский», – заключил Бондаренко.