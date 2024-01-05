Запад не заинтересован в драке за нищую Украину – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
05.01.2024 19:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Украина


США и другие станы западного бока не станут вводить войска на территорию Украины, потому что всеми силами хотят избежать прямого участия в большой войне.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США и другие станы западного бока не станут вводить войска на территорию Украины, потому...

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«Война [США] с теми же хуситами – это фактически война за торговые пути, что определённые товары останутся при той цене, к которой привыкли. И для этого бросаются большие средства и силы, чтобы установить какой-то свой порядок на Ближнем Востоке.

А что продать Украине? Что изменится для рядового американца, если будут введены войска, если будут гибнуть американские граждане, которые с оружием в руках пришли на Украину. Что изменится для рядового британца или американца от присутствия их войск на Украине», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что ни один европейский политик не рискнёт брать на себя такую ответственность.

«Одно дело – защищать Европу, и другое дело – идти на сознательное боестолкновение. Когда эти люди сидят в Европе, пишут письма домой, выходят на связь. А другое дело когда он приезжает на Украину, и он пишет своим родным: «Сегодня убили моих друзей, меня ранили». Это совершенно другое настроение.

Одно дело – это сидеть на базе и выполнять свой долг перед собратьями по НАТО, а совсем другое – принимать непосредственное участие в боевых действиях», – добавил Бондаренко.

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