Запад не заинтересован завершить конфликт в Донбассе – глава ДНР

05.11.2021 09:11 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Очень сомнительно, что в обозримом будущем на Украине появится политсила или политическая фигура, способная на самостоятельные переговоры с Донбассом.

Об этом в эфире YouTube-канала «Спутник на русском» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с главой ЛНР готовы вести диалог со всеми, кто готов конструктивно разговаривать о мирном урегулировании конфликта. Вопрос, готов ли к этому Киев? Если вернуться к тому, с какими лозунгами шёл Зеленский, это было всё про мир, это была основная причина, почему Зеленский с таким перевесом победил. Но потом ситуация меняется», – сказал глава ДНР.

«Я боюсь, здесь вопрос не в тех обещаниях, которые дают разные политические силы и деятели в рамках предвыборной кампании, а в том, позволят ли Киеву вести такой диалог и урегулировать конфликт», – заявил Пушилин.

«Нам кажется, вопрос состоит в том, что западные кураторы не совсем согласны, чтобы всё заканчивалось. Слишком серьезный ресурс был вложен, в том числе и финансовый, для того, чтобы состоялся госпереворот, для того, чтобы Украина как можно дальше была оторвана от России и всяческих взаимовыгодных связей с постсоветским пространством как таковым», – отметил политик.

«Поэтому здесь нам кажется этот вопрос весьма сомнительным в том, что там может появиться настолько самостоятельная сила. Чего хотелось бы Украине пожелать – чтобы там появилась такая политсила, которая будет думать не ради Запада, принимать свои решения и совершать те или иные поступки, а в первую очередь будет опираться на потребности и интересы граждан Украины», – добавил глава ДНР.