«Запад недооценил РФ. Обделались Макрон со Стармером, а не Путин» – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
21.07.2025 20:40
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Лидеры Великобритании и Франции после того, как военные им предъявили список ресурсов и условий, необходимых для вовлечения в войну на Украине, резко дали заднюю.

Об этом на канале киевского журналиста Василия Апасова заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидеры Великобритании и Франции после того, как военные им предъявили список ресурсов и условий,...

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«Серьёзный парень [Макрон] говорит, что мы введём, а потом куда-то прячется, точно так же премьер-министр Стармер: мы будем–не будем, устал и заглох. Было серьёзное заявление [в Риме]. Естественно, это политическое заявление перешло в команду военным.

Военные посчитали, начальники штабов своим премьерам или президентам доложили: для того, чтобы выполнить задачи, нам необходимо столько-то солдат, столько ресурсов, это приведёт к тому-то и тому-то. То есть пишут план и к нему пояснительную записку.

И после этого два лидера наших главных стран-партнёров замолчали, потому что выполнить то, что политики сказали, очень тяжело. С какой проблемой столкнулись? Деньги есть – товара нет. До войны 155-мм артиллерийский снаряд стоил 2 тыс. евро, сейчас 8-10. Найти невозможно»,  – подчеркнул Стариков.

Такой исход эксперт связывает с тем, что Запад изначально недооценил Россию.

«В странах НАТО, в Западном мире почему-то взяла верх версия, что Кремль, Путин, его башни испугаются всего, обкакаются и сдадутся», – сокрушался бывший СБУшник.

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