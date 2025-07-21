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Лидеры Великобритании и Франции после того, как военные им предъявили список ресурсов и условий, необходимых для вовлечения в войну на Украине, резко дали заднюю.

Об этом на канале киевского журналиста Василия Апасова заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Серьёзный парень [Макрон] говорит, что мы введём, а потом куда-то прячется, точно так же премьер-министр Стармер: мы будем–не будем, устал и заглох. Было серьёзное заявление [в Риме]. Естественно, это политическое заявление перешло в команду военным. Военные посчитали, начальники штабов своим премьерам или президентам доложили: для того, чтобы выполнить задачи, нам необходимо столько-то солдат, столько ресурсов, это приведёт к тому-то и тому-то. То есть пишут план и к нему пояснительную записку. И после этого два лидера наших главных стран-партнёров замолчали, потому что выполнить то, что политики сказали, очень тяжело. С какой проблемой столкнулись? Деньги есть – товара нет. До войны 155-мм артиллерийский снаряд стоил 2 тыс. евро, сейчас 8-10. Найти невозможно», – подчеркнул Стариков.

Такой исход эксперт связывает с тем, что Запад изначально недооценил Россию.