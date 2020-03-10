Запад нервничает из-за активности Китая и России в Сербии

10.03.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Запад не скрывает нервозности по поводу укрепления экономических отношений Сербии с Россией и Китаем. Что хочет получить официальный Белград в результате политики многовекторности, и станут ли в перспективе Пекин и Москва конкурентами на сербском рынке?

На встрече между лидерами России и Сербии в Сочи в декабре прошлого года президент Владимир Путин привел впечатляющие цифры. Так, российские капиталовложения в эту балканскую страну к 2018 году суммарно превысили 4 млрд долларов, что составило 8,5% от ее ВВП.

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Лидером среди инвесторов стала корпорация «Газпром-Нефть», вложившая в свою дочернюю компанию «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) около 3 млрд долларов. При этом один из главных игроков мирового рынка топлива не намерен останавливаться на достигнутом – в планах инвестировать в НИС еще около 1,4 млрд долларов за период до 2025 года.

Стоит сказать, что эта корпорация является главным налогоплательщиком в Сербии, она приносит в бюджет страны около 917 миллионов долларов в год, что составляет около 3% от общего годового бюджета страны. Свыше 300 млн евро было вложено с 2008 года только в модернизацию единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево.

Кроме того, «Газпром-Нефть» работает без льготных условий, какие обычно предлагают для иностранных инвесторов сербские власти. Например, за каждое созданное рабочее место страна выплачивает единоразово компании 7 тысяч евро. А сколько таких мест появилось благодаря российской компании, которая активно развивает сеть АЗС?

Не стоит забывать и о благотворительности – эта же компания выделила огромные средства на строительство самого крупного православного храма на Балканах – храма святого Саввы в Белграде. Одни мозаичные работы стоили ей более 4 млн евро. Кроме «Газпром-Нефть», в стране представлена и компания «Лукойл», которой принадлежит некоторое количество АЗС.

Говоря об участии Сербии в проекте «Турецкий поток», стоит подчеркнуть, что это даст ей возможность упрочить свои позиции в Европе и зарабатывать на транзите топлива.

Российское предприятие «Силовые машины» осуществляют масштабную реконструкцию ГЭС «Джердап-2». Данная компания является с 2005 года партнером «Электрохозяйства Сербии».

Еще одно направление инвестиций – транспорт. С 2010 года Россия выделила на модернизацию в первую очередь железнодорожного сообщения, ремонт и закупку тепловозов около 2 млрд долларов в форме кредитов. Новый кредит в 175 миллионов долларов Белград взял в конце прошлого года.

При этом российская сторона готова вложиться и в обновление авиапарка сербского национального перевозчика Air Serbia. Также обсуждались не только поставки самолётов российского производства, но и организация в аэропорту Белграда регионального центра технического обслуживания и ремонта российской авиатехники.

Финансовый рынок Сербии интересует Россию меньше, но и здесь присутствует 3 российских банка – «Сбербанк», «ВТБ», «Экспо-банк» и страховая компания «Согаз».

Говоря о непрямых инвестициях, стоит подчеркнуть военно-техническое сотрудничество между двумя странами, в том числе и приобретение Сербией 6 зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-С». По некоторым данным, экспортная стоимость одного комплекса составляет от 13 до 14 миллионов долларов. Условия данного контракта не разглашаются, но вполне возможно, что братской стране они обошлись дешевле.

Кроме того, Россия в качестве подарка доставила в Сербию несколько вертолетов МИ-17 и МИ-35, шесть самолетов МИГ-29, а также 30 машин БРДМ-2 и 30 танков Т-72С. К тому же, сербские пилоты прошли бесплатное обучение в Ростове-на-Дону.

Таким образом, Москва является ведущим партнером Белграда, близким не только с точки зрения идеологии (одна поддержка на международной арене Сербии в вопросе Косово является важнейшим моментом двусторонней политики), но и оказывающим реальную экономическую помощь.

Но не только Россия вкладывает средства в эту балканскую страну. Китай усиленно наращивает обороты, поддерживая все больше проектов.

Так, китайские компании укрепляют дорожную инфраструктуру страны – построены современные автомагистрали, тоннели по всей Сербии. Только в минувшем году была запущена работа по созданию пяти новых автодорог. Сумма всех сербско-китайских проектов в данной сфере составляет 7,5 млрд долларов. Отдельно стоит упомянуть и проект по строительству метро в Белграде – он включает инвестиции около 4 млрд евро.

Но не дорогами едиными: для дальневосточных партнеров особый интерес представляют металлургический сектор. В частности, корпорацией Hesteel был приобретен металлургический комбинат Zelezara Smederevo за 46 млн долларов.

В Зреняние в 2019 году был открыт шинный завод, есть и дальнейшие идеи по сотрудничеству в сфере автомобилестроения.

Кроме того, сотрудничество между странами реализуется и в энергетическом секторе, и в сфере высоких технологий. В планах – создание нового технопарка недалеко от Белграда, где якорным предприятием станет Инновационный центр цифровой трансформации Huawei.

Подобные проекты вызывают большую нервозность у стран Запада, которые активно пытаются усилить свое влияние на Балканах. Ведь теперь кроме России придется вытеснять с растущего рынка и дальневосточную державу. Недаром официальный Брюссель стал настойчиво обещать более простые пути вступления Сербии и ряда стран региона в ЕС.

Впрочем, по данным доклада Центра евроатлантических исследований в Белграде, проведенных в середине 2019 года, несмотря на рост влияния Пекина, оно еще не может сравниться с тем «разрушительным воздействием», которое оказывает на страну Россия. Очевидно, речь идет о политическом влиянии Москвы.

«Несколько лет назад инвестиции России по сравнению с китайскими были существенно больше. Например, китайские компании за последние годы стали вкладывать в горнообогащающий комбинат в Смедерево, а также и в месторождение меди Бор. Только в компанию по добыче меди китайцы вложили больше 2 млрд. евро. 300 млн евро было ими направлено в смедеревский ГОК.

При этом конкуренции между Россией и Китаем в инвестициях в Сербию нет. Россия заинтересована в основном в секторе энергетики, а Китай в горном деле преимущественно.

Запад очень сильно возмущается по вопросам российских и китайских инвестиций в Сербии, потому что Россия является конкурентом США в поставке энергии в Европу. А Китай не только конкурент, но и реальная опасность – с ним также укрепляется военно-техническое сотрудничество, и это все может отвернуть Белград от вступления в ЕС.

Запад очень боится вмешательства России и Китая в то, что Запад считает традиционно своей сферой влияния из-за экономического и военного потенциала обеих стран», – комментирует ситуацию «ПолитНавигатору» сербский политик Драгомир Анджелкович.

Профессор экономики Белградского университета Владимир Обрадович полагает, что Сербия, декларирующая нейтралитет, отказавшаяся от санкций против России, но, в то же время, ведущая переговоры о перспективах вступления в ЕС, может выиграть от многовекторной политики.

«Геополитическая позиция Сербии дала бы одинаковое предложение инноваций на рынках ЕС и Евразийского союза… Инвестировать в Сербию только ради сербского рынка не выгодно на длительный срок. В Сербию надо вкладывать средства как в «Суэцкий Канал» между Востоком и Западом, как в регион, откуда можно сотрудничать со всеми в мире», – сказал эксперт.

По его словам, сейчас одна из главных задач для Белграда – остановить отток кадров за границу.

Обрадович считает, что ревность Запада по отношению к Китаю и России связана из-за претензий на монопольное влияние на Балканах после распада Югославии. «Запад на словах заботится о свободе рынка и применении антимонопольных политик. С другой стороны, возникает вопрос – защищает ли ЕС свои предприятия в ущерб свободе рынка? Оказывается давление на Сербию с целью дать преимущество инвестициям с Запада», – считает профессор.

«Интересы России и Китая на Балканах совпадают до определённой степени, но понятно, что они не идентичны. Интересы Китая преимущественно экономические, в то время как Россия интересуется и экономическими, политическими и военными аспектами сотрудничества с Сербией», – также отметил Анджелкович.