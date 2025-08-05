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Страны западного блока более десяти лет поощряют все военные преступления киевского режима.

Об этом на неформальном заседании Совбеза ООН заявил председатель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были продемонстрированы доказательства массовых военных преступлений со стороны Украины. И что же мы увидели со стороны западных стран? Практически никакой реакции по этим преступлениям не было. Наоборот, мы увидели полную поддержку Украины и тех военных преступлений, которые они совершают. Расценить это иначе, чем как проявление традиционной западной русофобии, неонацизма и колониализма, я не могу. Кроме того, западные страны пытаются представить историю взаимоотношений Украины и России за последнее время, как будто до 2022 года ничего не было», – возмутился Григорьев.

Он напомнил западным политиканам о кровавом госперевороте 2014 года, который был организован США и ЕС, а затем неонацисты начали террор на Донбассе и борьбу с русским населением. И только спустя 8 лет Россия была вынуждена задействовать армию.