Запад никогда не компенсирует Украине потери – американский военный

Вадим Москаленко.  
10.01.2024 15:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 712
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Страны западного блока никогда не компенсируют Украине колоссальных потерь, понесённых в результате войны против России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока никогда не компенсируют Украине колоссальных потерь, понесённых в результате войны против...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Летом и осенью 2023 года, во время украинского контрнаступления, были предприняты огромные усилия чтобы добиться этого [блокады Крыма]. Это полностью провалилось.

Украина обменяла свои армию на несущественные выгоды. Они потеряли всю свою армию, целиком. НАТО никогда не сможет предоставить Украине замену того, что они потеряли в прошлом году во время этого наступления», – сказал Берлетик.

Напомним, накануне Киеве подсчитали, что за два года Украина потеряла более полумиллиона солдат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть