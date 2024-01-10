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Страны западного блока никогда не компенсируют Украине колоссальных потерь, понесённых в результате войны против России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Летом и осенью 2023 года, во время украинского контрнаступления, были предприняты огромные усилия чтобы добиться этого [блокады Крыма]. Это полностью провалилось.

Украина обменяла свои армию на несущественные выгоды. Они потеряли всю свою армию, целиком. НАТО никогда не сможет предоставить Украине замену того, что они потеряли в прошлом году во время этого наступления», – сказал Берлетик.

Напомним, накануне Киеве подсчитали, что за два года Украина потеряла более полумиллиона солдат.