Запад никогда не пойдёт на условия России по Украине – Живов

На Украине нет политической силы, которая могла бы на данном этапе начать движение в сторону России и выполнения условий для прекращения конфликта. Задача Запада остается неизменной – разбить Россию на множество мелких государств, о чем на саммите в Швейцарии напомнил президент Польши Анджей Дуда.

Об этом рассказал в эфире «Радио Крым» политолог и блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С конца мая на Украине уже установлена военная диктатура, где Зеленский – захвативший власть узурпатор. И основная задача швейцарского форума была в том, чтобы предать текущему статусу Зеленского международную легитимность, потому что с точки зрения Конституции он – никто. Но, поскольку его поддерживают западные страны, он остается президентом Украины, и я не верю, что на Украине сейчас могут произойти какие-то самостоятельные революционные события», – отметил эксперт.

По его словам, на Украине не осталось независимых политических сил, которые могли бы стать основой революции или чего-то подобного, и если это произойдёт, то только с подачи Лондона или Вашингтона. Поскольку обоих Зеленский пока устраивает, изменений в расстановке политических сил не будет. Тем более, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук – это человек Зеленского.

«Рассчитывать на то, что какая-то политическая сила начнёт двигаться в сторону России, я бы не стал на данном этапе. Россию западная часть мирового сообщества обвиняет в агрессии, и что инициатором конфликта являемся мы. Хотя все прекрасно знают, что специальная военная операция на Украине имела под собой серьезные основания. Тем не менее, президент пошёл навстречу, в том числе под давлением того же Китая. Навстречу и нашим союзникам, и нашим противникам. Хотите мирного урегулирования? Вот наши условия. Очень важно было это сделать именно перед мирным саммитом, навязать повестку урегулирования. И президент её навязал. Она вполне объективна и опирается на реальность, на промежуточные результаты СВО: освободить 4 региона, признать их в составе России, признать Крым, снять санкции, в НАТО не вступать, провести демилитаризацию, русский язык – государственный. Очень скромные требования, которые позволяют большей части Украины сохраниться в качестве суверенного государства», – считает Живов.

Однако самым главным является требование об отмене всех санкций. По словам политолога, Соединённые Штаты Америки проектировали нынешний конфликт с 1991 года. И санкции – это результат последовательной американо-британской политики по отношению к России.

«Их задача ослабить наше государство до такой степени, чтобы оно вернулось в состояние 1993 года. Представьте, что они потратили на это столько сил, смогли спровоцировать конфликт между Россией и Украиной… и они не будут от этого принципа отказываться, пока не все выгоды для них приобретены. Очевидно, что задача Запада долгосрочно ослабить нашу страну и попытаться её разделить. Об этом польский президент Дуда прямо заявил на полях этого мирного саммита – разделить Россию на 200 малых этнических государств. Вот такой план», – подытожил Живов.