Запад обесценил человеческую жизнь, игнорируя бойню в Донбассе – волонтер

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Новости Украины

Мир должен был очнуться не 24 февраля, когда началась СВО, а с первых дней геноцида населения Донбасса, длящегося уже 8 лет.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявила президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О критичности ситуации на Донбассе можно говорить уже более восьми лет. Гуманитарная обстановка, которая сложилась на территории ДНР и ЛНР – это ситуация, которая подходит под имеющиеся определение гуманитарной катастрофы. Поскольку население территории Донбасса постоянно находится под обстрелами, находится в условиях, когда нет безопасности ни для одного гражданина, проживающего на территории ДНР и ЛНР. Это ситуация, когда есть тяжелые перебои с водоснабжением, электричеством, когда в любой точке где проживает мирное население может произойти атака, могут быть взрывы, могут быть ранены люди, могут погибнуть люди. И вот в таких условиях существует уже более восьми лет эта территория», – заявила Демичева.

Она напомнила, что война на Донбассе началась задолго до февраля 2022 года как месть жителям региона, которые просто обозначили, как они хотят жить.

«Человеческая жизнь обесценивается. Это ли не гуманитарная катастрофа? В чем больше нуждается население? В том, чтобы была безопасность, в том, чтобы была вода, чтобы было тепло, чтобы дети могли ходить в школу, чтобы взрослые могли ходить на работу, чтобы была перспектива, чтобы был завтрашний день. Эти люди всего лишь обозначили, как они хотят жить. За это их много лет уже подвергают практически геноциду. А как еще это можно назвать? Мне бы очень хотелось, чтобы мир проанализировал происходящее, чтобы не смотрел на ситуацию поверхностно, чтобы увидел те жертвы, которые приносит Донбасс все эти годы. Все это началось не в феврале 2022 года. Посмотрите в глаза реальности. Посчитайте сколько жертв уже было. Подумайте сколько их еще будет если поддерживать тех, кто сегодня стреляет по мирным кварталам Донбасса», – призвала правозащитница.