Запад обещает белорусам плюшки за сдачу Лукашенко

29.05.2021, Москва, Елена Острякова

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила лидерам белорусской политэмиграции, что ЕС утвердил экономический план «для демократической Беларуси», который предполагает выделение стране 3 млрд в случае свержения президента Александра Лукашенко.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы делаем все, чтобы на следующий день после новых выборов эта помощь была оказана Беларуси», – сказала фон дер Ляйен.

Как утверждает Тихановская, кроме ЕС есть несколько организаций и структур, которые готовы дать деньги «демократической Беларуси». К примеру, МВФ может дать еще 3-4 миллиарда долларов. Также оппозиционеров якобы готовы поддержать Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, сами «демократические государства» – Великобритания, Норвегия, Канада, США.

Общий объем помощи, по подсчетам Тихановской, может составить 10 миллиардов долларов.

Либеральный российский политолог Станислав Белковский считает, что этого мало.

«Вот он, «план Маршалла» для Белоруссии. Украина такого так и не дождалась – во многом, из-за пассивности и паразитического подхода своих элит. Всё может получиться – только сумма должна быть на порядок больше. И важна, прежде всего, концепция её использования, т.е. доктрина государства как таковая. Например, Белоруссия – европейский IT-хаб», – написал Белковский.

Сложно оценить, насколько реальны обещания западных структур, зато вполне понятны мотивы Тихановской и других беглых оппозиционеров, которые озвучивают все эти миллиарды. Им нужно оживить уличный протест в стране, они надеются, что их разочарованных сторонников вдохновят сообщения о заграничных «плюшках».

Ту же цель преследовал и несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, когда пообещал выплатить 11 млн долларов белорусским силовикам, которые арестуют Лукашенко.

Эту инициативу обсмеял председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

«Столько не могу обещать. Но тоже есть хорошее предложение. ЛДПБ предлагает 1750 долларов за привоз в Минск и передачу в Следственный комитет Латушко, 950 дол. – Цепкало, 350 дол. – Путило. Тихановскую везти не надо, она все равно ничего не понимает и показания не даст. Бензин тоже оплатим», – написал Гайдукевич.