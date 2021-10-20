Запад «обкатает» на Украине переход «православных» под власть Папы Римского

Запад «обкатает» на Украине переход «православных» под власть Папы РимскогоНовости Украины
Следующим этапом после легализации католиков на Украине будет их переход под власть Папы Римского. Подготовка унии уже ведется Стамбульским Патриархом Варфоломеем.
Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил православный публицист Руслан Калинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению эксперта, речь может идти об объединении украинских униатов и легализованной Стамбулом «Православной церкви Украины», созданной на базе раскольнической УПЦ КП.
«Несколько моментов касательно встречи, возможной встречи Патриарха и Папы – стоит помнить такой момент, что, видимо, уния, новая уния Константинополя и Рима будет. Об этом говорит и Франциск, и Варфоломей, и уже говорят о совместном евхаристическом причастии.
Видимо, это установка некоторой части мировой элиты. Условно говоря, тех, кого называют термином «глобалисты». И они это дело к этому ведут. Тем более, что скоро будет дата Первого Вселенского Собора, и можно будет сказать, что мы тогда были едины – Восток и Запад, и, вот, надо к тому состоянию возвращаться. Такое медийное сопровождение возможно.
Думаю, что, если это дело пойдет, то оно в первую очередь будет «обкатано» на Украине. Потому что и Шевчук, и Епифаний пока говорят о том, что они – «церкви Владимира крещения», все эти вещи, что «они молятся о том, что они когда-то были едины».
Если действительно будет на таком высоком уровне, как Константинополь и Рим какое-то объединение, то как модель ее «обкатают» на Украине. Но это их дело, пускай себе чудят, это еретики», – заявил Калинчук.
Спасибо!
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