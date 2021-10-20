Запад «обкатает» на Украине переход «православных» под власть Папы Римского

20.10.2021 13:24 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Следующим этапом после легализации католиков на Украине будет их переход под власть Папы Римского. Подготовка унии уже ведется Стамбульским Патриархом Варфоломеем.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил православный публицист Руслан Калинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, речь может идти об объединении украинских униатов и легализованной Стамбулом «Православной церкви Украины», созданной на базе раскольнической УПЦ КП.

«Несколько моментов касательно встречи, возможной встречи Патриарха и Папы – стоит помнить такой момент, что, видимо, уния, новая уния Константинополя и Рима будет. Об этом говорит и Франциск, и Варфоломей, и уже говорят о совместном евхаристическом причастии. Видимо, это установка некоторой части мировой элиты. Условно говоря, тех, кого называют термином «глобалисты». И они это дело к этому ведут. Тем более, что скоро будет дата Первого Вселенского Собора, и можно будет сказать, что мы тогда были едины – Восток и Запад, и, вот, надо к тому состоянию возвращаться. Такое медийное сопровождение возможно. Думаю, что, если это дело пойдет, то оно в первую очередь будет «обкатано» на Украине. Потому что и Шевчук, и Епифаний пока говорят о том, что они – «церкви Владимира крещения», все эти вещи, что «они молятся о том, что они когда-то были едины». Если действительно будет на таком высоком уровне, как Константинополь и Рим какое-то объединение, то как модель ее «обкатают» на Украине. Но это их дело, пускай себе чудят, это еретики», – заявил Калинчук.