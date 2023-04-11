Запад обложился попкорном и ждёт контрнаступления ВСУ – украинский политолог

Вадим Москаленко .  
11.04.2023 19:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Западный мир ошибся, представив Украину как Давида, который одним метким ударом победит Россию-Голиафа, и теперь Киеву в новом сезоне сериала надо не разочаровать Запад.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западный мир ошибся, представив Украину как Давида, который одним метким ударом победит Россию-Голиафа, и...

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«Украина в восприятии мира была Давидом, который встал против Голиафа… меньший, слабее и так далее, однако более решительный и при этом смелый. Но беда в том, что в этом образе Давид должен одним метким ударом попасть Голиафу в голову и убить его. А полномасштабная война длится более года, за который не произошло этого удара в голову.

И сейчас весь нарратив подходит к тому, что это контрнаступление – это кульминация. И нам говорят: вот богомолье, вот камень, Давид, иди, время твоего удара. Но мы же понимаем, что этим контрнаступлением вся война не завершится, с большой вероятностью.

Есть шанс, что это контрнаступление может действительно посыпать Россию и далее, далее. Однако вспомним, сколько нам нужно было оружия для этого и было озвучено Генштабом. Только по танкам цифра была 800+, а потом ситуация динамически изменилась и нужно было уже 1000+. Сколько нам дают танков? 200+.

То есть, если взять только один из показателей, то трезвый взгляд на ситуацию такой, что это контрнаступление, скорее всего, не поставит точку в российско-украинской войне», – переживал Саакян.

«Но мир ждёт, запасшись попкорном, что Голиаф должен быть повержен. Украине уже сейчас важно прорабатывать свой другой образ и понимать, что, как мы играем в долгую, и какой мы второй сезон сериала анонсируем. Потому что без эмоциональной поддержки мира будет сложнее обеспечивать и поддержку в плане оружия, и экономическую поддержку, и всё остальное.

Именно этот фон, захват Украиной, то, что за нами все наблюдали, даёт большое пространство для дипломатии, для нашей власти, и в целом для Украины бороться с Россией», – рассуждал политолог.

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