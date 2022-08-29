Запад обманул Россию – эксперты о зерновой сделке

Новости Украины

Россия ничего не получила от так называемой сделки по зерну, заключенной в Турции при посредничестве ООН 22-го июля.

Об этом в своем блоге пишет экономический эксперт Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лизан отмечает, что по факту сделка работает лишь в одну сторону – Украина получила возможность экспорта своего зерна, а с России ограничения не сняты. По мнению Лизана, спустя месяц очевидно, что сделка должна быть расторгнута.

«Среди безусловно выигравших – ЕС: именно туда пошли потоки украинской кукурузы и фуражного зерна. Как и следовало ожидать, крики о голоде были не более чем инструментом давления на Россию. Как сыр в масле ЕС, конечно, кататься не будет – там засуха невероятных масштабов, – но часть потерянного урожая за счёт Украины компенсируют. Среди безусловно проигравших – Россия: Запад свои обязательства по снятию неформальных ограничений с экспорта российского зерна не снял. Об этом как раз говорит председатель российского Союза экспортёров зерна Эдуард Зернин. По его словам, экспортировать зерно по-прежнему «сложно с операционной, логистической и финансовой точек зрения», даже после «многочисленных заявлений регуляторов западных стран об отсутствии санкций против экспорта продовольствия из России». Побочный эффект сделки – падение цен на зерновые, вызванные излишним оптимизмом на биржах. К биржам в целом масса вопросов в части адекватности ценообразования, но теперь его ещё больше. Причина – уменьшение Украинской зерновой ассоциацией (объединяет 90% экспортёров зерна) прогноза по урожаю на 5 млн тонн – с 69,4 до 64,4 млн тонн из-за потери Киевом 1 млн га с/х земель. Урожай меньше, в ЕС засуха, но на биржах оптимизм. В общем, ничего от зерновой сделки Россия не выиграла. Пора её сворачивать под предлогом защиты Украины от голода», – пишет Лизан.

Еще один экономический эксперт Александр Дудчак в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что радость по поводу снижения цен на зерновые на мировых рынках преждевременна и уже скоро Запад ощутит на себе всю сложность ситуации:

«Да, в отдельно взятом эпизоде истории с вывозом из Украины зерновых, ЕС, конечно, получил выгоду. Да и то, не всем повезет. В очередь на грабёж выстраивались многие, но на всех не хватит. Очевидно, основную выгоду получит Польша, Германия, Турция, что-то перепадёт и румынам. А неевропейцы – Эфиопия, Сомали, Йемен и другие остронуждающиеся страны в списках получателей не значатся. Зернограбёж – это одна из сюжетных линий противостояния Запада с Россией. Из-за начатой им же кампании антироссийских санкций они потеряли гораздо больше, чем получат в виде выгоды от перепродажи, полученного по демпинговым ценам, украинского зерна или для своих собственных запасов. Хоть сухари погрызут, немытые европейцы. Рост цен на углеводороды добивает экономику стран объединенной Европы. То, что сейчас цены на зерновые снизились в сравнении с мартовскими пиками, не должно вводить в заблуждение. Рекордная засуха в Европе, США, Аргентине и Китае, цены на газ, сокращение производства на Украине – сделают своё дело. Немного подождём, увидим провал урожая в упомянутых странах, и вряд ли «психологические» и сезонные факторы смогут сдержать очередной рост стоимости зерновых. А у России есть возможности и для снижения экспортных цен за счёт изменения экспортных пошлин, но, использовать это, возможно, и не будет необходимости. Конечно, ни о какой Африке на Западе уже никто не вспоминает».

При этом Дудчак подчеркивает, что и Россия не является «безусловно проигравшей» в этой сделке:

«Сказки о том, что Россия виновна в голоде африканцев ещё можно рассказывать европейцам. Но не самим африканцам. В данном случае – для России важнее мнение и знание африканцев о реальном положении дел. А то, что они в курсе происходящего, мы видели по итогам визитов в Африку Лаврова, Макрона, заявлениям лидеров африканских стран. Как бы там ни было, но у России есть теперь факты и аргументы, которые можно предоставить тем 85% населения планеты, которые не участвуют в русофобской кампании: Россия сделала всё, что от неё зависело. И их мнение важно. Кроме того, сделка была и в пользу российско-турецких отношений. И, всё же, эту зерновую сделку можно было бы и приостановить – ведь обещания, данные России не выполнены. В МИД РФ напоминают, что до сих пор сохраняются возникшие в результате их введения блокирующие препятствия с проведением банковских расчетов, страхования и транспортировки грузов».