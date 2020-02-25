Запад обвинил лидера боснийских сербов в сепаратизме

25.02.2020, Белград, Алексей Топоров

«Страны Квинты» заявили, что иностранные судьи в Конституционном суде БиГ «продолжают выполнять важную функцию», а решения Милорада Додика «наносят ущерб» стране.

Об этом сообщили балканские медиа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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МИД Германии от имени пятерки ведущих западных стран, контролирующих политический процесс на Балканах и имеющих неофициальное название «страны Квинты» (США, Великобритании, Италии, Франции и Германии) сделало заявление по ситуации в Боснии и Герцеговине. И ожидаемо обвинило в новом политическом кризисе сербского члена боснийского Президиума Милорада Додика.

«С учетом проблем, стоящих перед Боснией и Герцеговиной, международные конституционные судьи, назначаемые председателем Европейского суда по правам человека в соответствии с боснийской конституцией продолжают выполнять важную функцию, – говорится в заявлении. – БиГ нужны функционирующие институты, чтобы продвигаться по пути реформ к Европейскому союзу и экономической интеграции. Конституционный суд, как центральное учреждение правовой системы, является ключевым элементом верховенства права в государстве».

После этого откровенно демагогического ликбеза авторы послания назвали того, кого считают виноватым в нынешнем политическом кризисе в Боснии.

«Решения Конституционного Суда являются окончательными и обязательными, как это прописано в Конституции страны, – говорится в тексте документа. – В связи с этим мы рассматриваем решения Милорада Додика о блокировании внутригосударственной торговли и деятельности боснийских учреждений, как действия, которые ставят под вопрос территориальную целостность Боснии и Герцеговины, наносят ущерб ее развитию и препятствуют вступлению в Европейский союз».

Также «квинта» потребовала проведения в кратчайший срок местных выборов в городе Мостар, которые блокируются хорватской общиной из-за отсутствия внятных национальных квот в Мусульмано-хорватской федерации. По этой причине этого город, который в 90-е годы был столицей непризнанной хорватской республики Герцег-Босна, на протяжении многих лет управляется преимущественно бошнякско-мусульманской администрацией.

Напомним, ранее Народная Скупщина Республики Сербской при поддержке хорватской общины потребовала прекращения полномочий иностранных судей КС БиГ, принимавших решения в ущерб сербскому энтитету и в пользу центральных бошнякских властей Сараево. До тех пор, пока требования сербской и хорватской общин не будут выполнены, чиновники РС в структурах БиГ блокируют принятие решений государственными структурами. Лидер боснийских сербов Милорад Додик в случае если Сараево и международное сообщество не прислушается к требованиям РС пригрозил объявить РС-Exit.