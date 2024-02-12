Запад объявил войну России, поманив Зеленского в НАТО – Карлсон

Анатолий Лапин.  
12.02.2024 21:37
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


США и весь Запад использовали президента Украины Владимира Зеленского, бросив ему приманку в виде перспектив членства в НАТО.

Об этом на Всемирном правительственном саммите в Дубаи заявил американский журналист Такер Карлсон, взявший двухчасовое интервью у президента РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и весь Запад использовали президента Украины Владимира Зеленского, бросив ему приманку в виде...

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По мнению Карлсона, верить этому было наивно, потому что это означало фактическое объявление войны России.

«Вопрос в том, почему он (Владимир Путин, – авт.) ввел свои войска в восточную Украину? Я наблюдал за этим из невыгодного положения в США, я наблюдал, как вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис отправилась на Мюнхенскую конференцию по безопасности всего за несколько дней до этого, в феврале 2022-го года, и публично заявила на пресс-конференции Зеленскому, президенту Украины, что мы хотим, чтобы вы вступили в НАТО.

Это синоним того, что мы планируем нанести ядерный удар по России… Конечно же, они это сделали (бросили приманку Зеленскому). И все остальные. Это просто говорит о том, насколько медийный ландшафт США забит запорами, ограничениями и цензурой. Я был единственный, кто сказал это.

Ну что же, секунду, цель дипломатии – достичь мирного взаимовыгодного разрешения кризиса. Итак, если ты добровольно появляешься на Мюнхенской конференции по безопасности и говоришь: «Эй, Зеленский, почему бы тебе не позволить нам разместить ядерное оружие на границе с Россией», – ты готовишься к войне, потому что знаешь, что это – красная линия. Потому что так сказал Путин и любой наблюдатель, находящийся поблизости, уже знает об этом», – заявил Карлсон.

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