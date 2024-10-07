Запад очередной раз предлагает Вучичу ввести санкции против России

Алексей Топоров.  
07.10.2024 14:43
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Санкции, Сербия, Украина, Хорватия


Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что пока еще не определился с тем, будет ли участвовать в Саммите поддержки Украины странами Юго-Восточной Европы, который должен состояться 9 октября в хорватском Дубровнике. Но уже видел проект итоговой резолюции, которая обязывает всех участников ввести антироссийские санкции.

Документ в обязательном порядке будут должны подписать все участники мероприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что пока еще не определился с тем, будет ли...

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Вучич в эфире телеканала Pink сообщил, что давление на Сербию с целью введения санкций против Российской Федерации на этой неделе усилится.

«Я видел предполагаемый текст декларации, в нем оговорено, что нам всем (участникам – ред.) придется ввести санкции. Они просто ждут Сербию, то есть, ждут моего одобрения на это. В этом плане для нас это будет трудная неделя. Это воскресенье будет болью для нас и для них», – сказал Вучич.

«Когда нас обязывают санкциями, я не хочу вести такую политику…. Критикуют Сербию за то, что здесь работает «Раша Тудей» и некоторые другие СМИ, при этом всю жизнь учили нас, что должна быть и другая точка зрения, что нужно выслушать все стороны, а сегодня все такие фанатичные, и если ты выслушиваешь обе стороны, то автоматически становишься врагом для каждой», – посетовал сербский президент.

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