«Запад оказался слаб»: киевский политолог про ультиматум Путина

Новости Украины

Выяснение отношений между Западом и Россией может унести миллионы жизней украинцев.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бортника, те экономические рычаги воздействия на Россию, которые были у Запада, он уже исчерпал.

«В какой-то мере Запад оказался очень слаб после Меркель и с Байденом. Он не знает, что делать с такой брутальной дипломатией. Во-первых, Запад чудесно понимает, что в военном плане России они могут мало что противопоставить, в Европе особенно. А в дипломатическом плане и в экономическом плане режим санкций практически себя исчерпал. Так много санкций применили, что не осталось практически инструментов влияния на Россию. Ну что ее SWIFT еще лишить? Ну так это ударит по 300 миллиардам западных инвестиций в России. И ни оказались в ситуации, когда они в какой-то мере слабо вооружены против этого российского напора», – заявил Бортник.

Эксперт также подчеркнул, что интерес Украины и ее главная задача состоит в том, чтобы не стать полем боя.

«Очень сегодня важно, у нас очень мало времени, очень важно, чтобы сегодня украинские политики быстро генерировали компромиссные модели. Чтобы они что-то предложили такое, что было бы интересно России, чтобы было интересно западным партнерам и частично учитывало наши интересы. Внеблоковость, нейтральность. Я выпустил большой материал по внеблоковости – как шведская внеблоковость, как элемент оригинального лидерства. Масса моделей в мире. И то, что бы позволило нас исключить из этой игры. Потому что если мы останемся в этой игре, на чьей-либо стороне, мы будем линия фронта. Это несет огромные риски для нашего государства, а главное, что это уже стоило десяти тысяч жизней украинцев. Это будет стоить еще многих миллионов жизней, что недопустимо», – резюмировал политолог.