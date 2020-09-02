Запад «охладел» к Навальному, но готовит удар по российскому бизнесу

03.03.2021, Москва, Елена Острякова

Правозащитная организация Amnesty International лишила блогера-уголовника Алексея Навального статуса «узника совести» под давлением западных правительств, которые внезапно «охладели» к российскому оппозиционеру.

Об этом youtube-каналу «Фейгинlive» заявил либеральный политолог Валерий Соловей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные правительства, агентства, получили некоторую информацию об Алексее Навальном. Я не знаю, какого характера это информация. Я склонен полагать, что она могла быть умело сфабрикована российскими спецслужбами. Не надо недооценивать их профессионализм…

Эту информацию получило правительство США, эту информацию получил ряд европейских правительств. Она сформировала у них более осторожное отношение к Алексею Навальному. Я не хочу сказать, что они считают его засланцем, а его историю игрой КГБ. Нет, они так не думают. Но у них появились некоторые сомнения.

Естественно, это негативно повлияет с точки зрения международного резонанса. Сложнее будет на международной арене настаивать на какой-то помощи», – сказал Соловей.

Однако он надеется, что список россиян, введения санкций против которых требовал Навальный, окажется востребован в ближайшее время, когда Запад начнет принимать новые антироссийские решения.

«Я склонен полагать, что через пару-тройку месяцев в распоряжении Запада появятся материалы, доказывающие преступную деятельность ряда российских олигархов. Причем трансграничную преступную деятельность. Не ту, которая находится в ведении исключительно российской юрисдикции.

Мало ли, что там творит Потанин в Норильске. Какое дело до этого Евросоюзу? А вот когда речь зайдет о поставке наркотиков и прочих разных вещах, это будет выглядеть совершенно иначе. И тогда это может развернуться иначе.

Пока что все выглядит так, будто они все спускают на тормоза. Но я сейчас своим ответом хотел показать, что за этим могут стоять некоторые основания довольно серьезные, исходящие из глобального политического расклада. Они не хотят торопить события. Они уверены, что естественным путем события движутся в нужном для них направлении», – сказал Соловей.