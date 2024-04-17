Запад окончательно потерял веру победу Украины

Западные партнеры Украины не верят в ее способность выйти на границы 91-го года, поэтому ограничили или заблокировали предоставление ей помощи. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Луценко, это произошло после провального «контрнаступа» прошлого года. При этом, не верят в это даже украинские граждане, что отражается на сложностях с пополнением войск новыми солдатами.

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«По завершении этой очень тяжелой кампании стало ясно, что наличными силами и средствами, с таким руководством, которое приводит к распылению военных усилий, стратегия выхода к 91-му году одним махом, в ходе одной кампании, становится все менее реалистичной… Мы сейчас находимся в точке, когда правильный лозунг восстановления государственной границы 91-го года не является реалистичным в глазах наших союзников и нашего населения. Наши союзники на это отвечают уменьшением финансирования или даже блокированием поставок оружия, как это происходило до последнего времени в Соединенных Штатах», – сказал политик.

«Они нам будут его выделять только так, чтобы мы не упали, но они не верят в то, что наличными средствами можно в ходе одной кавалерийской кампании выйти на границу 91-го года. Когда об этом ему говорит наш президент, они вежливо кивают головами, но дают нам деньги только на то, чтобы враг не проломил нашу оборону. Наше население также перестало верить в то, что можно одной кампанией, просто силой воли, духа и ежедневных реляций президента, подкрепленных круглосуточным победоносием «Единого марафона», выйти к Керчи и Станицы Луганской. В связи с этим призыв в войска идет тяжело», – заявил Луценко.