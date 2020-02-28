Запад окончательно встал на сторону Путина в «минском процессе» – украинский эксперт

28.02.2020, Киев, Игорь Петров

Нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится решать проблему Донбасса с тем «наследием», которое ему оставил его предшественник, и никто не заинтересован в том, чтобы менять Минские соглашения.

Об этом в беседе на канале TOPINFORM заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, такое наследство оставил Порошенко Зеленскому. Зеленский тут уже упирается в стену. Дальше двигаться уже не с чем.

А идея ревизии Минских соглашений – да, на каком-то этапе была надежда, что Франция и Германия поддержат то, о чем говорила Украина – сначала граница, а потом выборы. Но есть позиция России, которая настаивает на том, что должна быть соблюдена формула Штайнмайера.

Разговоры порохоботов о том, что «сначала условия безопасности, а потом уже политическая часть» – это все разговоры в пользу бедных. Это чисто для внутреннего потребителя.

Эти аргументы ни в Берлине, ни в Париже восприняты не будут. И Белый дом все больше склоняется к варианту – «ребята, идите договаривайтесь», – заключил эксперт.