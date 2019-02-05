Запад опять показал своё мурло на Украине: Скандал с Зеленским

05.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Обществу следует обратить внимание на сообщения украинских СМИ, которые со ссылкой на источники рассказали о встрече кандидата Владимира Зеленского с западными дипломатами, где последние назвали радикальных украинских нацистов фактором, который должно учитывать руководство страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот рассказали, как Зеленский заявил, что с Путиным готов повстречаться, но почему-то не сказали, как прореагировала посол Франции на это заявление. Вот представьте, послы «цэ Европы», в которую они вступили или дальше вступают, и вдруг посол Франции говорит: «А вы не опасаетесь, что, если вы пойдёте на встречу с Путиным, то радикалы сожгут вашу президентскую администрацию?». И это «нормальный» избирательный процесс, правда же? Она, может, беспокоится за здоровье лично Зеленского, может он им дорог как комик?

Представить себе, чтобы посол европейской страны на встрече с кандидатом в президенты спокойно, походу говорила: «Если обратитесь к Путину, не боитесь, что вас сожгут?». Нормальный избирательный процесс – ну, сожгут кандидата в президенты или президента, если станет им?!

«Ну, есть же радикалы, с ними надо считаться», – говорит посол Франции! Нормальный европейский подход», – заявил Куликов.

Он обратил внимание на рекордное количество кандидатов на украинских выборах – при этом многие из них выплатили залог, хотя официально являются безработными.

«Девяносто кандидатов, свобода. Инна Богословская сто тысяч долларов в мешке принесла, а какие источники доходов у неё? Она где их заработала? Она же безработная. У них же все безработные. 90 процентов из 90 человек – это безработные, у каждого есть 90 тысяч долларов, и они легко могут с ними расстаться!» – добавил политолог.

При этом он объяснил механизм всей украинской предвыборной кампании.

«Два или три кандидата создают технических кандидатов, которые будут работать по их заданию. Дают им деньги. Кроме денег для ЦИК, они дают им гонорары, и это всё называется демократия! Это нормальный демократический, европейский избирательный процесс!» – возмутился Дмитрий Куликов.