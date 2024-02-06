«Запад ошибается» – на Украине не увидели никаких признаков истощения России

Вадим Москаленко.  
06.02.2024 20:48
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на заверения киевской и западной пропаганды, российская военная промышленность продолжает развиваться.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный аналитик Михаил Жирохов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на заверения киевской и западной пропаганды, российская военная промышленность продолжает развиваться. Об этом...

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«Вижу, что в России все бронетанковые заводы работают в три смены. Более того, у них получается закупать кое-какое оборудование в Иране и Северной Корее.

На днях они запустили новую линию по изготовлению танковых моторов. По БМП, БТР картинка тоже неплохая, корпусов у них хватает. Достаточно у них и рабочей силы, потому что в оборонке подняли зарплаты до космических высот, и люди туда идут», – отметил он.

«Потому на ближайший год я не вижу такого дефицита, который видят западные аналитики», – сказал Жирохов.

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