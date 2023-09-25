Запад ошибся, ожидая, что его техника поможет Украине победить – Бортник

Анатолий Лапин.  
25.09.2023 15:46
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад ошибся в ожиданиях победы от украинского наступления при помощи западной техники.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад ошибся в ожиданиях победы от украинского наступления при помощи западной техники. Об этом...

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По мнению Бортника, сейчас происходит осознание этой ошибки и переоценка ситуации, Украине рекомендуют перейти в оборону.

«Наши западные союзники, многие из них искренне ошиблись. Потому что это ощущение победы и предчувствие победы после Харькова и Херсона создавало мнимое ощущение разворота хода войны и скорого ее завершения победой украинской армии при помощи союзников. Хотя мы, эксперты, говорили о том, что нет – это все маневры, все не так просто, что это не конец, а только начало войны. Никто нас особо слушать не хотел», – сказал эксперт.

«Я помню, как мне хлопали по плечу и говорили: «Да ты просто не понимаешь, ты слишком пессимистично смотришь на мир». Но оно так и случилось, к сожалению, это еще не самый пессимистичный вариант, который мог случиться. Ситуация могла быть намного хуже.

И сейчас Запад начинает переоценивать ситуацию. Сначала пошла волна скептических публикаций в отношении украинского контрнаступления, а сейчас пошли прямые призывы перейти к обороне, стать в ситуацию стратегической защиты», – заявил Бортник.

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