«Запад ошибся, посчитав Россию умирающей страной» – Медведев

01.06.2021, Москва, Олег Кравцов

После распада СССР Запад решил, что интересами Российской Федерации можно пренебречь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Коммерсанту» заявил экс-премьер и бывший президент РФ, председатель правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.



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Он утвердительно ответил на вопрос, являются ли отношения с Западом времен «холодной войны» лучше нынешних.

«Да, правильно. Я не говорю о ситуации типа Карибского кризиса, когда вообще на волоске висело. Но по отдельным моментам нынешняя ситуация хуже. И хуже она потому, что наши партнеры исходят из того, что Россией можно пренебрегать. Раньше они исходили из постулата, что Советский Союз не друг, но с ним необходимо считаться. А сейчас они считают, считали, во всяком случае, до поры до времени, что Россия — умирающая страна. Что с ней можно не считаться, что во внешнеполитическом дискурсе к ней можно относиться пренебрежительно», – сказал политик.

По его словам, исходя из этой логики, Запад наделал много ошибок.

«Сколько продлится эта ситуация? Давайте по-честному скажем: никто не знает», – добавил Медведев.