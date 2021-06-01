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01.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Запад, Политика, Россия, СССР
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«Запад ошибся, посчитав Россию умирающей страной» – Медведев

После распада СССР Запад решил, что интересами Российской Федерации можно пренебречь. Об этом, передает...

После распада СССР Запад решил, что интересами Российской Федерации можно пренебречь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Коммерсанту» заявил экс-премьер и бывший президент РФ, председатель правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

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Он утвердительно ответил на вопрос, являются ли отношения с Западом времен «холодной войны» лучше нынешних.

«Да, правильно. Я не говорю о ситуации типа Карибского кризиса, когда вообще на волоске висело. Но по отдельным моментам нынешняя ситуация хуже. И хуже она потому, что наши партнеры исходят из того, что Россией можно пренебрегать. Раньше они исходили из постулата, что Советский Союз не друг, но с ним необходимо считаться. А сейчас они считают, считали, во всяком случае, до поры до времени, что Россия — умирающая страна. Что с ней можно не считаться, что во внешнеполитическом дискурсе к ней можно относиться пренебрежительно», – сказал политик.

По его словам, исходя из этой логики, Запад наделал много ошибок.

«Сколько продлится эта ситуация? Давайте по-честному скажем: никто не знает», – добавил Медведев.

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