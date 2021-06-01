«Запад ошибся, посчитав Россию умирающей страной» – Медведев
После распада СССР Запад решил, что интересами Российской Федерации можно пренебречь.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Коммерсанту» заявил экс-премьер и бывший президент РФ, председатель правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.НовостиОн утвердительно ответил на вопрос, являются ли отношения с Западом времен «холодной войны» лучше нынешних.
«Да, правильно. Я не говорю о ситуации типа Карибского кризиса, когда вообще на волоске висело. Но по отдельным моментам нынешняя ситуация хуже. И хуже она потому, что наши партнеры исходят из того, что Россией можно пренебрегать. Раньше они исходили из постулата, что Советский Союз не друг, но с ним необходимо считаться. А сейчас они считают, считали, во всяком случае, до поры до времени, что Россия — умирающая страна. Что с ней можно не считаться, что во внешнеполитическом дискурсе к ней можно относиться пренебрежительно», – сказал политик.
По его словам, исходя из этой логики, Запад наделал много ошибок.
«Сколько продлится эта ситуация? Давайте по-честному скажем: никто не знает», – добавил Медведев.
Спасибо!
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