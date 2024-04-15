Запад останется ни с чем, Украина может исчезнуть к июню – экс-аналитик ЦРУ

Анатолий Лапин.  
15.04.2024 17:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западные кукловоды Украины не имеют «плана Б». Они поставили все на ее победу, но останутся ни с чем.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные кукловоды Украины не имеют «плана Б». Они поставили все на ее победу, но...

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«Они поставили все на политическую карту на Украине, и у них нет никакого другого «плана Б», никакого запасного плана. Либо Украина – либо ничего. И они останутся ни с чем», – уверен Джонсон.

Эксперт также считает, что Украина зря надеется на так называемый саммит мира, который она планирует провести в июне.

«Я расстраиваюсь, наблюдая за этими людьми, у которых есть образование в колледже, у некоторых есть ученые степени. И они просто продолжают говорить самые глупые вещи. Прямо сейчас они планируют большую мирную конференцию в Швейцарии в июне. Откровенно говоря, я не уверен, что Украина будет существовать в июне», – подытожил он.

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