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Западные кукловоды Украины не имеют «плана Б». Они поставили все на ее победу, но останутся ни с чем.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они поставили все на политическую карту на Украине, и у них нет никакого другого «плана Б», никакого запасного плана. Либо Украина – либо ничего. И они останутся ни с чем», – уверен Джонсон.

Эксперт также считает, что Украина зря надеется на так называемый саммит мира, который она планирует провести в июне.

«Я расстраиваюсь, наблюдая за этими людьми, у которых есть образование в колледже, у некоторых есть ученые степени. И они просто продолжают говорить самые глупые вещи. Прямо сейчас они планируют большую мирную конференцию в Швейцарии в июне. Откровенно говоря, я не уверен, что Украина будет существовать в июне», – подытожил он.