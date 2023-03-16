Запад остановит лишь ультиматум РФ. Но время еще не пришло – Симоньян

Страны западного блока поставили перед собой цель уничтожить Россию, а потому будут накачивать Украину любым оружием.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила главред RT Маргарита Симоньян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Очевидно, что они не остановятся. Меня даже удивило, что этот беспилотник был в международных водах. В следующий раз он будет в наших, это как пить дать. И удивительно, что он, как нам сообщают, был не вооружён, а просто разведывательный.

Всё будет, мы должны быть готовы. Будут подводные лодки у Украины, будут самолёты, будет всё, что возможно, кроме, видимо, ядерного оружия.

Будут и военнослужащие, украинские ведь заканчиваются с невиданной скоростью. Будут сначала наёмники, а потом и действующая армия. Сначала под прикрытием, а потом, может быть, и без прикрытия», – сказала Симоньян.