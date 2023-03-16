Запад остановит лишь ультиматум РФ. Но время еще не пришло – Симоньян
Страны западного блока поставили перед собой цель уничтожить Россию, а потому будут накачивать Украину любым оружием.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила главред RT Маргарита Симоньян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очевидно, что они не остановятся. Меня даже удивило, что этот беспилотник был в международных водах. В следующий раз он будет в наших, это как пить дать. И удивительно, что он, как нам сообщают, был не вооружён, а просто разведывательный.
Всё будет, мы должны быть готовы. Будут подводные лодки у Украины, будут самолёты, будет всё, что возможно, кроме, видимо, ядерного оружия.
Будут и военнослужащие, украинские ведь заканчиваются с невиданной скоростью. Будут сначала наёмники, а потом и действующая армия. Сначала под прикрытием, а потом, может быть, и без прикрытия», – сказала Симоньян.
Она подчеркнула, что остановить США может только прямая угроза их существованию, однако время для такой эскалации ещё не пришло.
«Их не остановит ничего, пока они нас не уничтожат. Кроме одного – неминуемой угрозы их собственной жизни. Пока они не увидят эту решимость, и пока не будет поставлен такой ультиматум. До него ещё, слава богу, далеко. Как далеко до их целей, до нашего уничтожения, так и нам далеко до ультиматума.
Потому что нам надо, чтобы нас поняли другие страны, которые нас пока понимают – Индия, Китай. Те страны, которые за этим всем наблюдают, нам перед ними не нужно выглядеть как Байден с деменцией, как олень в свете фар», – подытожила журналист.
Спасибо!
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