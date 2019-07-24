Запад освободил Зеленского и его назначенцев от юридической ответственности

24.07.2019, Киев, Игорь Петров

Обсуждать возможные кандидатуры на различные должности в новом правительстве не имеет смысла, поскольку на них в любом случае будут поставлены несамостоятельные люди, которые выполняют указки из-за рубежа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский – временщик, «подсадной» из зала, которого выдернули чтобы каким-то образом пережить этот период и дальше разрабатывать нашу территорию в угоду мировым элитам.

Думаю, правительство будет формироваться за счет «команды Зе» и оттуда будут выдергиваться фигуры, которые не будут нести никакой ответственности.

Они не будут знать, что они будут делать, они будут выполнять указания, которые будут поступать со стороны.

Кто будет давать эти указания – сказать не могу. Сообщество мировых элит будет диктовать условия по выполнению тех или иных заданий, которые и будут выполнять эти люди в министерствах, в правительстве, которые будут руководить нашей территорией.

Поэтому предполагаемых кандидатов обсуждать смысла нет – это лица несамостоятельные, временные», – сказал он.