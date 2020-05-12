12.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Запад отдаляется от от Киева и сближается с РФ – украинский политик


США и страны Евросоюза стали относиться к Украине с холодком и в последнее время идут на значительное сближение с Россией.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший депутат Верховной рады, бизнесмен Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, это уже отчетливо ощущает бизнес, в первую очередь сфера логистики.

«Я вижу, Америка очень, как бы это сказать,  я – не дипломат, но без пиетета относится сегодня к руководству нашей страны, это мягко сказано, не уважает. А с Россией, по тем трендам, а я это вижу на проекте «A to B», на всем, какое идет сближение, а логистика – это кровь экономики, это кровь политики. Я вижу, какое идет сближение Европы и Америки с Россией на фоне того, что делать с Китаем и Индией. Мир живет совершенно другими проблемами», – заявил Червоненко.

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