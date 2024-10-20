Запад отказывает русским в праве на жизнь – Захарова

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Страны западного блока вынашивают планы поработить или уничтожить население России, как уже в свое время пытался один «объединитель Европы» со своим «планом Ост».

Об этом интервью Андрею Мамыкину заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше противостояние с Западом – это не про раздел каких-то спорных территорий или, возможно, какие-то дошедшие из прошлого этнические конфликты. Чья была, допустим, вот эта сопка или чей был вот этот остров. Это же про другое. Это же про истребление нашей культуры, истребление нашего народа как такового. Ведь нам же ещё 80 лет назад суждено было не жить. Нам же так было написано, «План ост»: славян подлежит использовать в качестве рабочей силы, в качестве обслуживающего элемента Третьего Рейха. А в ином случае, если нас употребить невозможно, то мы подлежим уничтожению. Нам же не суждено было выжить даже тогда. На нас были другие планы. И когда сейчас все те же самые слова, только они обернуты выражением отмены, стратегического поражения, что Россия должна быть разрушена», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что сейчас российские патриоты сражаются за свою страну так же, как восемьдесят лет назад.

«Нам в принципе отказано в возможности жить полноценно или жить вообще, существовать, пользоваться тем, что у нас есть исторически, распоряжаться и использовать это в интересах самих себя и наших будущих поколений. Вот это про что!» – добавила дипломат.