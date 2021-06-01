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01.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
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Запад отказывает Украине в поставках современного оружия

Новости УкраиныЗападные партнеры отказываются поставлять на Украину вооружение, а то, что пришло в армию за...

Западные партнеры отказываются поставлять на Украину вооружение, а то, что пришло в армию за последние семь лет – это старые отремонтированные, либо в лучшем случае модернизированные образцы.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы сегодня посмотрим, что армия получила за годы войны, то мы удивимся. Там в большинстве случаев будут либо модернизированные, либо отремонтированные танки, модернизированные, отремонтированные бронетранспортеры, частично новые БТРы, частично новые радиолокаторы, немножко новых тактических беспилотников», – сказал эксперт.

«Полторы недели назад Германия четко отказалась от поставок оружия Украине. Показатель? Показатель, что мы не можем сполна надеяться на наших партнеров. Сейчас нам готовы поставлять реально вооружение США, Великобритания и частично Канада. Все, остальные очень сдержанно к нам относятся. А в таких условиях быть зависимыми полностью – это очень рискованно, при том, что у нас есть свои школы высокоточного оружия, ракетная тематика», – заявил Бадрак.

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