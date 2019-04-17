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17.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Запад отказывается давать Порошенко гарантии безопасности

От действующего президента Украины Петра Порошенко, фактически потерявшего шансы на переизбрание, отворачиваются его соратники.

Такое мнение в комментарии Московскому комсомольцу” высказал экс-депутат Верховной рады и бывший кандидат в президенты Украины Олег Царев.

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“Подчиненные отказываются выполнять преступные приказания президента, уходят в отпуска, увольняются и всячески пытаются дистанцироваться от него. При этом ранее в процессе смены власти люди массово переходили из одной команды в другую. Например, Кучма, Ющенко и Янукович теряли людей гораздо быстрее. По сравнению с ними Порошенко держится неплохо. Это происходит из-за того, что действующий президент сохраняет шансы на продолжение своей политической жизни”, – сказал политик.

По его словам, в победе комика Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов нет никаких сомнений, но далеко не факт, что в итоге он инициирует возбуждение уголовного дела против Порошенко.

“Однако, чтобы избежать ареста, Порошенко уже проводил переговоры с Израилем, Францией, Германией и США. Везде он пытается получить гражданство и гарантии безопасности. Но даже человек, которого можно смело называть представителем и главным лоббистом его интересов в США, Курт Волкер не хочет ему что-то обещать. Дело в том, что Порошенко, лишенный политического будущего на Украине, совершенно не интересен странам Запада”, – резюмировал Царев.

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