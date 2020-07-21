Запад отменил «медовый месяц» с Лукашенко – белорусские онижедети заказали «печеньки Нуланд»

21.07.2020, Москва, Елена Острякова

Молодые люди, называющие себя белорусами, распространили в сети матерный ролик с критикой существующего политического режима.

«Хватит, б…, нести х..ю про стабильность. Камон, пацаны! Здесь стабильно х-ево», – начинает юная леди.

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Несмотря на обилие русского мата, основной адресат ролика, скорее всего, находится не в Белоруссии. Иначе зачем его перевели на английский язык.

Кроме того, помимо таких специфически белорусских проблем как налог за тунеядство, смертную казнь и строительство АЭС, молодые люди в ролике перечисляют темы, которые близки скорее их западным сверстникам: гомофобию, сексизм, отсутствие сексульного образования, дискриминация меньшинств.

«Лучше быть геем, чем диктатором», – говорит молодой человек.

Судя по всему, мы имеем дело с продуктом, изготовленным на экспорт. Западную общественность готовят к поддержке очередной цветной революции в очередной постсоветской республике, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дело в том, что последнее время в ЕС и США была значительно смягчена критика в адрес «последнего диктатора Европы» Александра Лукашенко, который зарабатывал западное расположение бесконечными нападками и оскорблениями в адрес России. Но пришло время менять парадигму.

«Дальше так продолжаться не может. Арест всех потенциальных оппонентов Лукашенко на выборах, массовое лишение свободы блогеров и протестующих, а также различные уловки и ухищрения с целью продления правления президента наглядно показывают, что белорусам все надоело, и они готовы массово выступить против него.

Поддержание хороших отношений ради того, чтобы Минск не вернулся в российский лагерь, это глупость. Этот диктатор должен покинуть свой пост как можно скорее, и Запад обязан безбоязненно говорить об этом», – пишет британская «Таймс».