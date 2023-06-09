Запад отрабатывает массированный авиаудар по России – Сивков

На учениях ВВС в Германии страны НАТО отработали возможность нанесения массированного авиаудара по России.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, по объектам на территории России могут полететь две тысячи крылатых ракет.

«Сейчас проводят учения в Германии. Обращаю внимание – только ВВС. Задействовано 10 тысяч человек личного состава и 240 самолетов. Что такое 240 самолетов? Это полномасштабная воздушная наступательная операция на одном операционном направлении. Усилить эту группировку в двое-четверо, и мы получим уже возможность ведения военных действий на стратегическом направлении. То есть, это, по сути дела, отработка полноценного воздушного удара, воздушного наступления на Россию.

Где оно будет? Над Украиной. Нужно быть очень острожным, потому что залп из двух-двух с половиной тысяч крылатых ракет, который могут американцы организовать, удар 700-800 самолетов – это тяжелое испытание для нас. Да, у нас высоко эффективная система ПВО, это все так и есть, все это будет. Но надо четко понимать, что система ПВО решает задачи уничтожения и дезорганизации удара. Обязательно очень многое прилетит. Очень многое прилетит и в Москву, и везде, и речь о прилетах может идти не об одном-двух, а о сотнях, многих сотнях. Поэтому мы должны сдерживаться, наш президент действует очень аккуратно и осторожно», – заявил Сивков.