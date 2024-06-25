Запад отрабатывает схему по разорению России – радостный Охрименко

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Западные бизнесмены мечтают о том, чтобы победить Россию и растащить её богатства.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент

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«Любой российский бизнесмен, у которого активы за рубежом – против него не будет санкций, но его активы арестуют и конфискуют. И когда он начнёт кричать: «за что» – ты гражданин России, этого достаточно. В этой ситуации сейчас они отрабатывают шикарную схему как разорить Россию. Россия богатенькая, есть что разорять. Сколько желающих европейских и американских бизнесменов», – сказал Охрименко.

«Немецкая компания, которая покупала в «Газпроме» газ, отсудила 14 миллиардов – это убытки. «Газпром» недопоставил, и он виноват. И сейчас они могут сказать: «Минуточку, надо ж взыскать». Сейчас все видят, что Россию можно бить, она неспособна ответить. И потому разорят. Всегда так было. Вместе и отца легче бить. Как в драке, когда видят, что противник упал, все подбегают и добивают ножками. Так и здесь», – резюмировал он.