Запад отрабатывает схему по разорению России – радостный Охрименко

Вадим Москаленко.  
25.06.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Война, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина, Финансы


Западные бизнесмены мечтают о том, чтобы победить Россию и растащить её богатства.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент

Западные бизнесмены мечтают о том, чтобы победить Россию и растащить её богатства. Об этом...

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«Любой российский бизнесмен, у которого активы за рубежом – против него не будет санкций, но его активы арестуют и конфискуют. И когда он начнёт кричать: «за что» – ты гражданин России, этого достаточно.

В этой ситуации сейчас они отрабатывают шикарную схему как разорить Россию. Россия богатенькая, есть что разорять. Сколько желающих европейских и американских бизнесменов», – сказал Охрименко.

«Немецкая компания, которая покупала в «Газпроме» газ, отсудила 14 миллиардов – это убытки. «Газпром» недопоставил, и он виноват. И сейчас они могут сказать: «Минуточку, надо ж взыскать».

Сейчас все видят, что Россию можно бить, она неспособна ответить. И потому разорят. Всегда так было. Вместе и отца легче бить. Как в драке, когда видят, что противник упал, все подбегают и добивают ножками. Так и здесь», – резюмировал он.

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