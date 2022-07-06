Запад отрезвит только выход ВС РФ на польскую границу – вице-спикер Думы

06.07.2022  03:32 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Польша, Россия, Украина
Новости Украины

Пока российские войска не выйдут на границу с Польшей, Запад так и будет оставаться в плену своих же клише в отношении России и происходящего на Украине.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил зампред Госудумы, руководитель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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 «Я за то, чтобы все-таки быть реалистами. В сегодняшнем мире сфера влияния и вообще влияние политическое, дипломатическое, оно диктуется фактами, реальностью. Вот, выход российских вооруженных сил на польскую границу – это будет реальность, которая изменит, безусловно, и виденье задач по обеспечению безопасности и сотрудничеству в Европе.

А до этого, честно говоря, я думаю, что все разговоры, вот эти переговоры, межпарламентские встречи и все остальное, оно, к сожалению, не будет эффективно в силу того, что пока вот эта реальность не наступила, Запад находится в плену ими же воспроизводимых клише в отношении нашей страны и в отношении того, что происходит на Украине. Поэтому, когда будут реальные факты, я уверен, что будет и другое к этому отношение», – заявил Толстой.

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