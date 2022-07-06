Запад отрезвит только выход ВС РФ на польскую границу – вице-спикер Думы

Новости Украины

Пока российские войска не выйдут на границу с Польшей, Запад так и будет оставаться в плену своих же клише в отношении России и происходящего на Украине.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил зампред Госудумы, руководитель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я за то, чтобы все-таки быть реалистами. В сегодняшнем мире сфера влияния и вообще влияние политическое, дипломатическое, оно диктуется фактами, реальностью. Вот, выход российских вооруженных сил на польскую границу – это будет реальность, которая изменит, безусловно, и виденье задач по обеспечению безопасности и сотрудничеству в Европе. А до этого, честно говоря, я думаю, что все разговоры, вот эти переговоры, межпарламентские встречи и все остальное, оно, к сожалению, не будет эффективно в силу того, что пока вот эта реальность не наступила, Запад находится в плену ими же воспроизводимых клише в отношении нашей страны и в отношении того, что происходит на Украине. Поэтому, когда будут реальные факты, я уверен, что будет и другое к этому отношение», – заявил Толстой.